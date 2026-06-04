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04 июня 2026 в 12:11

Россиянин ударил ребенка головой о качели, швырнув его на площадке

Житель Перми ударил ребенка головой о качели на детской площадке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Мужчина ударил ребенка головой о качели на детской площадке в Перми, сообщил Telegram-канал «ЧП Пермь». Инцидент произошел на улице Солдатова, 28, — он перетащил плачущего несовершеннолетнего с одних качелей и поволок к другим.

Уточняется, что мужчина силой швырнул ребенка лицом вниз на элементы конструкции. При этом на призывы очевидцев остановиться он никак не реагировал. По информации канала, после этого ударивший отправился к друзьям на скамейку, оставив лежать на земле плачущего мальчика.

Ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга задержали 32-летнего местного жителя после нападения с ножом на 41-летнюю беременную сожительницу. Пострадавшая потеряла ребенка. По данным правоохранителей, задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с возлюбленной, избил ее и ударил ножом.

Также женщина избила семилетнего мальчика на детской площадке в Новороссийске в День защиты детей. Инцидент произошел на улице Котанова. По предварительным данным, жительница Новороссийска посчитала, что мальчик якобы толкнул ее ребенка.

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