Россиянин ударил ребенка головой о качели, швырнув его на площадке Житель Перми ударил ребенка головой о качели на детской площадке

Мужчина ударил ребенка головой о качели на детской площадке в Перми, сообщил Telegram-канал «ЧП Пермь». Инцидент произошел на улице Солдатова, 28, — он перетащил плачущего несовершеннолетнего с одних качелей и поволок к другим.

Уточняется, что мужчина силой швырнул ребенка лицом вниз на элементы конструкции. При этом на призывы очевидцев остановиться он никак не реагировал. По информации канала, после этого ударивший отправился к друзьям на скамейку, оставив лежать на земле плачущего мальчика.

Ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга задержали 32-летнего местного жителя после нападения с ножом на 41-летнюю беременную сожительницу. Пострадавшая потеряла ребенка. По данным правоохранителей, задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с возлюбленной, избил ее и ударил ножом.

Также женщина избила семилетнего мальчика на детской площадке в Новороссийске в День защиты детей. Инцидент произошел на улице Котанова. По предварительным данным, жительница Новороссийска посчитала, что мальчик якобы толкнул ее ребенка.