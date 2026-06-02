02 июня 2026 в 11:45

Женщина «поздравила» чужого ребенка с Днем защиты детей ударом в челюсть

Женщина избила мальчика в День защиты детей в Новороссийске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Женщина избила семилетнего мальчика на детской площадке в Новороссийске в День защиты детей, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент произошел на улице Котанова. Нападение зафиксировали камеры наблюдения: взрослая женщина подошла к школьнику и с силой ударила его.

По предварительным данным, жительница Новороссийска посчитала, что мальчик якобы толкнул ее ребенка. Другие дети сразу подбежали к пострадавшему и вызвали скорую. Мальчика госпитализировали, врачи зафиксировали у него ушиб мягких тканей.

Как рассказала родственница пострадавшего, две женщины — мать и дочь — систематически избивают чужих детей. Родственники мальчика подали заявление в полицию и рассчитывают на заслуженное наказание для обидчицы.

Ранее в Москве две женщины избили 14-летнюю школьницу из Бурятии. Ребенок госпитализирован. Девочку унижали по национальному признаку, таскали за волосы, пинали, а затем ударили по голове самокатом. По имеющейся информации, школьница приехала в гости к подруге, но в подъезде дома встретилась с агрессивными женщинами, которые устроили конфликт и напали на нее.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
