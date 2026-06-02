В России нашли способ борьбы с онлайн-продавцами вейпов Общественник Сорочинская: сайты онлайн-продавцов вейпов будут закрывать без суда

Сайты нелегальных онлайн-продавцов вейпов уже с осени начнут закрывать без суда, рассказала в беседе с 360.ru исполнительный директор Общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская. По ее словам, новая мера, в частности, поможет снизить уровень контрафактной никотиносодержащей продукции и сократить число случаев ее продажи подросткам.

С 1 сентября заработает мера досудебной блокировки интернет-ресурсов, которые продают табачную и никотиносодержащую продукцию. Это решение уже принято, и теперь, если сайт нарушает закон, то его можно заблокировать сразу. Раньше на это уходило до двух-трех месяцев, — подчеркнула Сорочинская.

Она отметила, что одних законов для спасения детей от отравляющих веществ мало — нужен жесткий контроль за их соблюдением. По ее словам, проблема в том, что органы не могут эффективно организовать проверки, поэтому розничная торговля нарушает запреты, даже несмотря на штрафы до 2 млн рублей и уголовную ответственность за рецидив.

Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил ввести полный запрет на производство, импорт и продажу вейпов и электронных сигарет. Он уточнил, что, несмотря на действующие ограничительные меры, подобные устройства продолжают распространяться среди детей через соцсети, мессенджеры, маркетплейсы и неформальные каналы.