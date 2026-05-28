В России могут полностью запретить производство и продажу вейпов Депутат Аксененко призвал полностью исключить производство и продажу вейпов

Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил ввести полный запрет на производство, импорт и продажу вейпов и электронных сигарет, пишет «Газета.Ru». С этой инициативой он обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. По его словам, несмотря на действующие ограничительные меры, подобные устройства продолжают распространяться среди детей через соцсети, мессенджеры, маркетплейсы и неформальные каналы.

Проблема в том, что рынок вейпов оказался намного более адаптивным, чем действующая система ограничений. Формально продажа несовершеннолетним запрещена, но сама продукция продолжает оставаться доступной и воспринимается подростками как менее опасная альтернатива обычному курению. По данным Роспотребнадзора, подростки 13–17 лет сегодня являются одной из основных групп потребителей электронных сигарет, а рост потребления никотиносодержащей продукции среди несовершеннолетних продолжает увеличиваться, — предупредил Аксененко.

Он отметил, что формирование подростковой никотиновой среды опережает регулирование, поэтому необходим полный запрет оборота вейпов, а не частичные ограничения. Меры должны включать не только розницу, но и дистанционную продажу, рекламу и продвижение через интернет, заключил парламентарий.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума планирует уже в мае этого года принять решение о передаче регионам права запрещать продажу вейпов. Соответствующая поправка в закон находится на рассмотрении парламента.