Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 13:17

Россия предупредила Армению о последствиях вступления в ЕС

Цивилев предупредил Армению о росте цен на газ при вступлении в Евросоюз

Сергей Цивилев Сергей Цивилев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия не сможет продолжать поставлять Армении газ и нефтепродукты по прежним ценам, если страна вступит в Европейский союз, сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. Он подчеркнул, что заранее уведомил армянского коллегу о возможных последствиях, чтобы избежать недопонимания в будущем, передает ТАСС.

Конечно, в Европе цена на тот же газ кратно больше. Поэтому суть этого письма заключается в том, что когда будет принят закон, конечно же, будет потом референдум. А это для нас братский народ — армянский народ. Поэтому я своему коллеге написал, чтобы заранее все знали, как будут дальше происходить события, — сказал Цивилев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна сможет получать природный газ в качестве платы за транзит топлива через свою территорию в рамках проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP). По его словам, через республику пройдет газопровод, и за этот транзит Еревану будут платить газом.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти России предупредили Армению, что могут приостановить соглашение по газу и нефтепродуктам. По ее словам, это произойдет в том случае, если Ереван продолжит движение в сторону евроинтеграции.

Власть
Сергей Цивилев
Россия
Армения
Европейский союз
газ
цены
ЕАЭС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд разрешил саратовцам требовать компенсацию от курящих соседей
Навка оспорила введенные против нее санкции ЕС
Пашинян сообщил, в чем США собираются помочь Армении
Финалист «Ролан Гаррос» назвал условия успешной игры россиян на турнире
Американист ответил, кто хочет завершения войны в Иране
«Макаревича корежит»: Милонов о клипе SHAMAN с лицами иноагентов
Психолог поделился способом быстро включиться в работу после отдыха
В России создали «охотника» на воздушных и морских дронов
Появились подробности исчезновения сапбордистов из Омска
Захарова рассказала о вопиющем случае преступной халатности ЮНЕСКО
Актер Миллер оценил конфликт вокруг нового спектакля «Гамлет»
В ФТС оценили готовность таможенников работать по новой системе
Памфилова раскрыла, сколько дней продлится голосование на выборах в Госдуму
Синдром чистого дома: как порядок влияет на тревожность и сон
Косметолог опровергла популярный миф о коллагене
«Можно принять»: Долина объяснила, какие иноагенты заслужили «индульгенцию»
СК РФ возбудил уголовное дело против журналиста-иноагента
Скончался бывший президент Йемена
Россияне смогут сами блокировать международные звонки
Мужчина и женщина сгорели заживо в Саратове
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.