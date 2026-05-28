Россия предупредила Армению о последствиях вступления в ЕС Цивилев предупредил Армению о росте цен на газ при вступлении в Евросоюз

Россия не сможет продолжать поставлять Армении газ и нефтепродукты по прежним ценам, если страна вступит в Европейский союз, сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. Он подчеркнул, что заранее уведомил армянского коллегу о возможных последствиях, чтобы избежать недопонимания в будущем, передает ТАСС.

Конечно, в Европе цена на тот же газ кратно больше. Поэтому суть этого письма заключается в том, что когда будет принят закон, конечно же, будет потом референдум. А это для нас братский народ — армянский народ. Поэтому я своему коллеге написал, чтобы заранее все знали, как будут дальше происходить события, — сказал Цивилев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна сможет получать природный газ в качестве платы за транзит топлива через свою территорию в рамках проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP). По его словам, через республику пройдет газопровод, и за этот транзит Еревану будут платить газом.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти России предупредили Армению, что могут приостановить соглашение по газу и нефтепродуктам. По ее словам, это произойдет в том случае, если Ереван продолжит движение в сторону евроинтеграции.