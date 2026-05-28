Финалист «Ролан Гаррос» назвал условия успешной игры россиян на турнире

Правильное восстановление и поддержание формы являются главными критериями успешного выступления на «Ролан Гаррос», заявил NEWS.ru финалист турнира Андрей Ольховский. По его словам, не каждому удается быть на пике на протяжении двух недель.

Следующий круг россияне точно должны проходить. Очень сложные погодные условия, каждый матч отнимает много сил. Поэтому и результаты Больших шлемов немного отличаются от обычных турниров. Две недели — это не одна. Не каждый может поддерживать лучший теннис на протяжении двух недель, — сказал Ольховский.

Ранее Даниил Медведев заявил, что не станет озвучивать причину поражения в стартовом матче на «Ролан Гаррос», поскольку не хочет оправдываться. Российский теннисист отметил, что есть причины, которые зависят не от него.

Занимающий седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев второй год подряд вылетел с «Ролан Гаррос» в первом круге. Россиянин уступил 97-й ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.