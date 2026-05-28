Дробыш призвал SHAMAN не увлекаться песнями про иноагентов

Певцу SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) не стоит увлекаться песнями про иноагентов, заявил композитор Виктор Дробыш на пресс-бранче музыкальной премии «Золотой граммофон». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, артист должен петь про любовь ко всему — к природе, планете и, естественно, к женщине. Как отметил продюсер, вся политическая история в музыке долго не работает.

Потом [SHAMAN] захочется петь про любовь к женщине, а люди не будут воспринимать это так. Они будут воспринимать его как певца, который поет про иноагентов. К большому сожалению, потому что он в принципе очень талантливый парень. <...> Он встал на сложную тропу. Может быть, он победит, но не думаю, — сказал Дробыш.

Ранее SHAMAN представил новый клип на песню «Россия-мама», в котором с помощью ИИ-технологий «оживил» голоса иноагентов и заставил их петь. В кадре можно увидеть фотографии певицы Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), рэпера Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов).