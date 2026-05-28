Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 14:22

Дробыш призвал SHAMAN не увлекаться песнями про иноагентов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певцу SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) не стоит увлекаться песнями про иноагентов, заявил композитор Виктор Дробыш на пресс-бранче музыкальной премии «Золотой граммофон». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, артист должен петь про любовь ко всему — к природе, планете и, естественно, к женщине. Как отметил продюсер, вся политическая история в музыке долго не работает.

Потом [SHAMAN] захочется петь про любовь к женщине, а люди не будут воспринимать это так. Они будут воспринимать его как певца, который поет про иноагентов. К большому сожалению, потому что он в принципе очень талантливый парень. <...> Он встал на сложную тропу. Может быть, он победит, но не думаю, — сказал Дробыш.

Ранее SHAMAN представил новый клип на песню «Россия-мама», в котором с помощью ИИ-технологий «оживил» голоса иноагентов и заставил их петь. В кадре можно увидеть фотографии певицы Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), рэпера Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Шоу-бизнес
Виктор Дробыш
SHAMAN
иноагенты
Музыка
клипы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«ВКонтакте» и «VK Видео» оказались лидерами по обсуждению популярных шоу
Высоцкий оценил идею пересмотреть возрастные ограничения для кино о войне
ВС РФ с начала года освободили 20 населенных пунктов Харьковской области
«Недоразумение»: в Еврокомиссии открестились от слов Каллас
Лантратова увидела чрезвычайно важный сигнал в реакции ООН на удар по ЛНР
«Идиотские заявления»: что потребовали ЕС от России по миру на Украине
Захарова предупредила НАТО об учете пролетающих дронов
Американист озвучил ключевую причину обсуждения США смены власти на Кубе
На «Уралвагонзаводе» объяснились после ареста сотрудника
Регион как преимущество: как локальные компании выигрывают у крупных сетей
Белый дом заподозрили в подготовке военного вторжения на Кубу
«Будет борьба»: чемпион мира по хоккею о решении комитета IIHF
«Буквально на костях»: Захарова назвала особенность режима Зеленского
Минцифры обсуждает третий пакет мер против мошенников
Россиян предупредили об ответственности за неправильный выброс мусора
Захарова назвала действия Японии угрозой для Дальнего Востока
Швейцария утратила статус самой дорогой страны в мире
Россиян предупредили об опасности приложений, требующих доступ к сообщениям
Экономист рассказал, сколько выходных будет летом 2026 года
«Давно назревший шаг»: Захарова о выводе американских войск из Европы
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.