28 мая 2026 в 15:04

Захарова предупредила НАТО об учете пролетающих дронов

Захарова: РФ учитывает рост числа пролетающих через территорию стран НАТО дронов

Фото: МИД РФ
Москва учитывает в своем планировании рост числа атакующих Россию беспилотников, пролетающих через территорию стран НАТО, сообщает представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит корреспондент NEWS.ru, ситуация для всех ухудшается.

Атаки беспилотников, летящих со стороны прибалтийских и североевропейских государств по целям в России, не только продолжаются, их интенсивность нарастает. Натовским странам приходится самим на это реагировать, пытаться сбивать беспилотники, объявлять воздушную тревогу, — отметила она.

Также заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что у НАТО нет возможностей для блокировки Калининграда. Он отметил, что любые попытки приведут к тяжелым последствиям.

Утром 28 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 62 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областей. Также ВСУ пытались атаковать Республику Крым и акваторию Азовского моря.

