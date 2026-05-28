Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 15:44

Резяпов нашел способ бороться с лже-героями СВО

Глава ВР Резяпов призвал запретить онлайн-торговлю госнаградами

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России необходимо ввести запрет на онлайн-продажу государственных наград, заявил NEWS.ru председатель движения «Ветераны России», доброволец СВО Ильдар Резяпов. По его словам, под ограничения должны попасть как подлинные ордена и медали, так и их муляжи.

Когда подвиг настоящих бойцов девальвируется «картонными героями», которые покупают награды на маркетплейсах ради почестей, денег или смягчения приговора в суде, — это удар не только по морали, но и по государственной безопасности. Порядок здесь нужно наводить жестко, комплексно и быстро. Первое и самое очевидное: необходимо на корню перекрыть их коммерческую доступность. Мы подготовим обращения в правительство РФ с просьбой юридически обязать все без исключения интернет-магазины прекратить торговлю как подлинными госнаградами, так и их муляжами, копиями, которые визуально неотличимы от оригинала, — поделился Резяпов.

Он подчеркнул, что за незаконное ношение боевых наград или использование их подделок для личной выгоды или повышения статуса должна быть предусмотрена серьезная уголовная ответственность, включая лишение свободы. Также глава «Ветеранов России» предложил создать единую государственную базу данных выданных медалей с надежной защитой персональных данных.

Также следует навести порядок в вакханалии «общественных наград». Сейчас любые НКО, фонды и даже частные лица штампуют свои ордена с колодками, звездочками и мечами, неотличимые от государственных, и вручают их направо и налево. Мы считаем, что необходимо на законодательном уровне запретить организациям, не имеющим прямого отношения к обеспечению СВО, учреждать и вручать награды, мимикрирующие под боевые. Пусть выдают грамоты и благодарности, но не «ордена Мужества» собственного разлива, — добавил Резяпов.

Он заключил, что нужно запретить негосударственным организациям использовать элементы государственной символики, такие как звезда, меч, крест и георгиевская лента, если это создает впечатление боевых наград. По словам общественника, важно разоблачить все псевдопатриотические структуры.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий единые базовые меры поддержки участников специальной военной операции и их семей в регионах. Этот документ направлен на обеспечение единого подхода к предоставлению помощи.

Общество
ветераны
награды
СВО
маркетплейсы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист назвал категорию продавцов, которую избегают при покупке квартиры
Захарова сообщила о попытке Европы вбить клин между Россией и Белоруссией
«Пятёрочка» и «Линия Жизни» обеспечили детских хирургов рентген-комплексом
Называли ребенка озабоченным: сотрудник детсада сел на 13 лет за растление
В США может появиться новая купюра с лицом Трампа
«Радиостанция Судного дня» заговорила об индейцах после «паранойи»
Захарова раскрыла, какую ошибку допустила Чехия в деле митрополита Илариона
Ректор Бауманки рассказал об изменениях в сдаче экзаменов в 2026 году
Шойгу раскрыл, когда произойдет анонсированный Россией удар по Киеву
Умер один из разработчиков герба России
Нарколог объяснил, почему подростки начинают курить
Стало известно, почему российская «Сфера» заменит Starlink в ряде стран
«Кололись и плакали»: в МИД ответили анекдотом на попытки ЕС надавить на РФ
Невролог объяснила, как проявляется стресс после ЕГЭ
Ректор МГТУ им. Баумана оценил влияние отказа от Болонской системы
Скрытые убытки: как дефекты эксплуатации здания съедают прибыль
«Осознанный» законопроект о «красивых» госномерах вновь внесли в Госдуму
Ректор МГТУ им. Баумана раскрыл ожидания от реформы высшего образования
Полянский заявил, что Европа семимильными шагами движется к войне с Россией
Каллас сбросила маску и раскрыла истинное отношение Европы к Украине
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.