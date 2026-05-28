Резяпов нашел способ бороться с лже-героями СВО

В России необходимо ввести запрет на онлайн-продажу государственных наград, заявил NEWS.ru председатель движения «Ветераны России», доброволец СВО Ильдар Резяпов. По его словам, под ограничения должны попасть как подлинные ордена и медали, так и их муляжи.

Когда подвиг настоящих бойцов девальвируется «картонными героями», которые покупают награды на маркетплейсах ради почестей, денег или смягчения приговора в суде, — это удар не только по морали, но и по государственной безопасности. Порядок здесь нужно наводить жестко, комплексно и быстро. Первое и самое очевидное: необходимо на корню перекрыть их коммерческую доступность. Мы подготовим обращения в правительство РФ с просьбой юридически обязать все без исключения интернет-магазины прекратить торговлю как подлинными госнаградами, так и их муляжами, копиями, которые визуально неотличимы от оригинала, — поделился Резяпов.

Он подчеркнул, что за незаконное ношение боевых наград или использование их подделок для личной выгоды или повышения статуса должна быть предусмотрена серьезная уголовная ответственность, включая лишение свободы. Также глава «Ветеранов России» предложил создать единую государственную базу данных выданных медалей с надежной защитой персональных данных.

Также следует навести порядок в вакханалии «общественных наград». Сейчас любые НКО, фонды и даже частные лица штампуют свои ордена с колодками, звездочками и мечами, неотличимые от государственных, и вручают их направо и налево. Мы считаем, что необходимо на законодательном уровне запретить организациям, не имеющим прямого отношения к обеспечению СВО, учреждать и вручать награды, мимикрирующие под боевые. Пусть выдают грамоты и благодарности, но не «ордена Мужества» собственного разлива, — добавил Резяпов.

Он заключил, что нужно запретить негосударственным организациям использовать элементы государственной символики, такие как звезда, меч, крест и георгиевская лента, если это создает впечатление боевых наград. По словам общественника, важно разоблачить все псевдопатриотические структуры.

