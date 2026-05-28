Подростки больше не смогут покупать бензин в российском регионе В Новосибирской области запретили продажу бензина подросткам

Законодательное собрание Новосибирской области приняло региональный закон, запрещающий продажу бензина, дизельного топлива и других горючих жидкостей несовершеннолетним, сообщает пресс-служба парламента. Инициатива была предложена прокурором Александром Бучманом. Мера связана с инцидентами, когда несовершеннолетние участвовали в противоправных действиях, связанных с поджогами имущества с использованием таких жидкостей.

Также в заксобрании подчеркнули необходимость принятия дополнительных профилактических мер. Местные власти считают, что это поможет предотвратить дорожные происшествия с участием детей и подростков, не позволяя им самостоятельно заправлять транспортные средства без присутствия взрослых.

Ранее замгубернатора Севастополя Павел Иено сообщил, что власти города приняли решение временно ограничить розничную продажу топлива на местных автозаправочных станциях из-за перебоев с поставками. Он добавил, что в регионе существовали определенные логистические трудности, которые привели к неравномерному распределению нефтепродуктов.