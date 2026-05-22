22 мая 2026 в 10:55

В одном российском регионе ограничили продажи бензина

Власти Севастополя ввели лимит на покупку топлива

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Севастополе из-за перебоев с поставками топлива власти приняли решение временно ограничить его розничную продажу на местных автозаправочных станциях, сообщил в своем Telegram-канале замгубернатора региона Павел Иено. По словам чиновника, в регионе есть определенные логистические трудности, которые привели к неравномерному распределению нефтепродуктов.

Для стабилизации обстановки правительство региона оперативно утвердило комплекс предупредительных мер. В частности, на всех действующих АЗС города был введен жесткий количественный лимит на единовременный отпуск горючего в одни руки.

Чтобы избежать искусственного ажиотажа, будет ограничена продажа на АЗС – не более 20 л в одну канистру или в одну машину, — подчеркнул Иено.

Профильное руководство призвало местных жителей и гостей полуострова отнестись к вынужденным временным неудобствам с максимальным пониманием. Руководство города совместно с правительством Республики Крым принимает меры для нормализации регулярных поставок. Ожидается, что новые партии дефицитного бензина марки АИ-95 и дизельного топлива поступят на заправки в ближайшее время.

