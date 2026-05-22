Почему не работает Telegram сегодня, 22 мая: замедление, когда заблокируют

Сегодня, 22 мая, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда полностью заблокируют Telegram?

Где не работает Telegram 22 мая

Россияне регулярно оставляют множество жалоб на Telegram на мониторинговом сайте «Сбой.рф». По словам пользователей, через мессенджер не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Неполадки происходят на любых устройствах, в отдельном приложении и веб-версии Telegram.

На момент публикации насчитывается более полутора сотен жалоб на мессенджер за сутки, ранее этот показатель составил 478. Сообщения поступают из Москвы — 39%, Санкт-Петербурга — 10%, Красноярского края и Кузбасса — по 6%, Новосибирской области и Татарстана — по 5%, Ростовской области и Хабаровского края — по 4%, Свердловской, Московской областей — по 3%, Приморского края, Смоленской, Тульской, Челябинской областей — по 2%, Пензенской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Томской областей и Пермского края — по 1%.

Почему не работает Telegram 22 мая, замедление

Роскомнадзор частично ограничивает работу Telegram с начала февраля. Решение принято в связи с тем, что мессенджер не удаляет запрещенную информацию по запросу регулятора и отказывается локализовать персональные данные пользователей из России.

«Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — сказали в ведомстве.

Когда полностью заблокируют Telegram в России

Во избежание блокировки Telegram должен «быть на гибком контакте» с властями и найти вариант решения существующих проблем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Депутат Госдумы, лидер партии и фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев сказал: чтобы Telegram продолжал работать в России, его основателю Павлу Дурову нужно инициировать перенос серверов на территорию страны. В противном случае, по его словам, доступ к мессенджеру будет окончательно закрыт.

По словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, блокировка Telegram может быть проведена «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму.

Предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна, поскольку «сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру».

