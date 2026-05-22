Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 12:10

Мирные жители вновь стали целями украинских дронов в Белгородчине

Три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Фото: Социальные сети
Три мирных жителя пострадали от атак со стороны ВСУ на Белгородскую область, говорится в Telegram-канале регионального оперативного штаба. Так, в Яковлевском округе в районе хутора Жданов в результате удара беспилотника по «Газели» были ранены двое мужчин.

У одного из них множественные осколочные ранения и ожоги различных частей тела. Второй пострадавший получил осколочные ранения головы, ожоги лица и руки, — отметили в оперштабе.

Еще один мужчина пострадал при атаке дрона на грузовой автомобиль в городе Шебекино. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. Медики диагностировали осколочные ранения рук, ног и перелом голени. После оказания первичной помощи пациента переведут в областную клиническую больницу.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что за минувшие сутки ВСУ 157 раз атаковали территорию региона. Под удары попали 10 округов, в том числе Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский и Шебекинский.

До этого стало известно, что четыре человека могли погибнуть при ударе ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. Власти недавно проводили в этом образовательном учреждении патриотический форум.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

