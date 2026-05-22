Шереметьевские таможенники нашли в рюкзаке пассажирки 1,2 кг лома серебра

Шереметьевские таможенники нашли в рюкзаке иностранки 1,2 кг лома серебра 999-й пробы на сумму 330 тыс. рублей. Так, 53-летняя иностранка собиралась вылететь в Китай.

Пассажирку остановили на «зеленом» коридоре в рамках выборочного контроля. В ее ручной клади с помощью рентген-машины инспекторы выявили четыре полиэтиленовых свертка с металлическими гранулами серебристого цвета. Женщина заверила, что перемещает товар по просьбе третьих лиц, с таможенными правилами не знакома.

Возбуждены два дела об АП по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).

Ранее суд в Подмосковье оштрафовал россиянина за попытку незаконно ввезти в страну партию бриллиантов и постановил конфисковать драгоценности в доход государства. Мужчина пытался провезти 330 камней в кармане джинсов, которые оценили в 4,7 млн рублей.

До этого в аэропорту Дубая задержали пассажирку, прибывшую в ОАЭ с двумя живыми медвежатами, сообщает портал PYOK. При сканировании ее багажа таможенники обнаружили в чемодане два небольших объекта, похожих на скелеты, и после вскрытия нашли внутри двух медвежат редкого вида.

