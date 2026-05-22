ВСУ ведут войну на износ, сотни БПЛА каждый день: удары по Украине 22 мая

ВСУ ведут войну на износ, сотни БПЛА каждый день: удары по Украине 22 мая

ВС РФ ежедневно наносят десятки ударов по всей Украине, истребляя логистику и инфраструктуру ВСУ. Сколько БПЛА и ракет запустили 22 мая, где были удары, что известно?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 22 мая

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 22 мая Россия запустила по целям на Украине 124 ударных БПЛА. ВС РФ применяют ударные беспилотники типа «Герань» (различные модели, в том числе реактивные), «Гербера», «Италмас», а также дроны-имитаторы целей «Пародия».

ВСУ признают попадания семи ударных БПЛА в пяти районах в течение ночи, а также падение «обломков» в пяти районах. Эти данные могут быть сильно неполными и неточными.

«Хроники Гераней» отмечают, что ночью не было замечено крупных групп «Гераней». Под ударом были цели в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также в окрестностях Краматорска в Донбассе.

Утром удары ВС РФ продолжились. Источники сообщили об атаке БПЛА на Николаев.

«Утро у нас очень громко началось, нам подкинули „гераньки“. Много стрельбы, было сбитие: в 06:33 было сбитие где-то в районе вокзала. Сейчас „Герань“ прошла над [аэродромом] Кульбакино, было много стрельбы из разного оружия, и ушла в сторону центра города», — сообщили источники координатора подполья Сергея Лебедева.

БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

В 08:40 мощный взрыв прогремел в окрестностях Днепропетровска, «Хроники Гераней» пишут о прилете баллистической ракеты «Искандер-М».

В 08:45 взрыв прогремел в Сумах.

«В Сумах после ударов „Гераней“ проблемы с электроснабжением. Вслед за светом пропала и вода в некоторых районах города», — отмечают «Хроники Гераней».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще поражены цели на Украине 22 мая, подробности

LOSTARMOUR отмечает ночные удары «Гераней» в Днепропетровской области.

«Кривой Рог в последние недели окончательно закрепляется как один из ключевых объектов давления. Серии ударов с короткими интервалами по промышленной инфраструктуре, транспортным узлам и объектам распределения. В военном, фронтовом плане Кривой Рог на данный момент важнее, чем сам Днепропетровск. Именно с освобождения Кривого Рога мы можем начать освобождение Херсона и продвижение через Николаевскую и Одесскую области», — комментирует Сергей Лебедев.

Ночью 22 мая серия ударов пришлась по Черниговской области: «Герани» били цели в Чернигове, Новгороде-Северском, Апостолово, Городне, Прилуках.

«Хроники Гераней» отмечают массированные удары по целям в прифронтовых регионах.

«В Харьковской области за сутки нанесено не менее пяти ударов корректируемыми авиабомбами (КАБ), один удар РСЗО/ОТРК и как минимум 28 ударов БПЛА („Герань“ / БМ-35 / V2U / „Молния“ / FPV). В Запорожской области за сутки нанесено не менее 16 ударов КАБ, один удар РСЗО/ОТРК и как минимум 25 ударов БПЛА. В Сумской области за сутки нанесено не менее четырех ударов КАБ, один удар РСЗО/ОТРК и как минимум 12 ударов БПЛА», — перечисляет канал.

Боевая работа расчета «Молнии-2» в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Координатор подполья Сергей Лебедев отмечает, что Россия к концу весны 2026 года сменила схему ночных ударов по Украине: идет война на износ ПВО, логистики и инфраструктуры противника.

«Массовые одномоментные налеты постепенно уступают место распределенному давлению, когда удары идут волнами по нескольким регионам одновременно в течение всего дня и ночи.

Такой подход решает сразу несколько задач: постоянная перегрузка ПВО; удержание инфраструктуры в режиме непрерывного напряжения; изматывание логистики и ремонтных служб; психологическое давление на регионы, где тревога уже становится фоновым состоянием. Удары стали менее эффектными, но имеющими большой стратегический потенциал. Уничтожается физическая и экономическая возможность вести войну. Это сработает гораздо быстрее, чем уничтожать по 10 противников за один удар», — считает Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Реактивные «Бандероли» взрывают Николаев: удары по Украине 21 мая

Зверский удар ВСУ по общежитию с детьми: атака на ЛНР 22 мая, сколько жертв

Все, лето закончилось? Аномальное похолодание в Москве, прогноз погоды