Лавров раскрыл, какое качество позволяет быть всегда в боевой готовности Лавров заявил, что у него не бывает ощущения усталости

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров признался, что у него не бывает ощущения усталости или отсутствия сил. Министр посоветовал всем «не напрягаться», чтобы сохранить здоровье, работоспособность и эффективность. По его словам, которые приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства, еще одним важным качеством дипломата является умение терпеть, в том числе скучные мероприятия.

Один из наших руководителей на вопрос о том, как ему удается при таком графике расслабляться, ответил, что он и не напрягается. Вот это качество, если Вы в себе воспитаете — не напрягаться — самое правильное, — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин пошутил, что не напрягается. Так он ответил на вопрос о том, как восстанавливается после тяжелой работы. По словам главы государства, он тренируется каждый день практически по два часа и регулярно посещает бассейн.

До этого Лавров заявил переводчику, что перевод речи главы Министерства иностранных дел Египта Бадром Абдель Аты был не совсем точен. В частности, руководитель российского внешнеполитического ведомства пошутил, что во фразе «Уважаемый господин министр, Сергей Викторович, дорогой друг, спасибо большое за эту встречу» египтянин не назвал его по отчеству.