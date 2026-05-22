Военкор провел параллель между ударами по колледжу в ЛНР и школе в Минабе

Удар ВСУ по общежитию и корпусу Старобельского профессионального колледжа в ЛНР произошел после визита главы Palantir Алекса Карпа в Киев, написал в Telegram-канале военкор Александр Коц. Он вспомнил слова Карпа, что искусственный интеллект его компании помогает ВСУ с целеуказанием. Как уточнил военкор, это напоминает инцидент в начальной школе для девочек в городском округе Минаб в Иране, где погибли более 160 человек.

Уже четверых погибших достали из-под завалов общежития в Старобельске. Тут сложно не провести параллели с Ираном. Помните же, что вину за гибель 170 девочек свалили на искусственный интеллект, у которого были не свежие разведданные, — написал он.

Ранее представитель СК России Светлана Петренко заявила, что ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа с помощью четырех БПЛА. По ее словам, пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Несколько человек, предположительно, находятся под завалами. Точное число погибших и пострадавших уточняется. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.