22 мая 2026 в 14:49

Европе предрекли беспрецедентный кризис зимой из-за нехватки запасов газа

Аналитик Юшков: положение ЕС станет критичным к зиме из-за нехватки запасов газа

Положение Евросоюза станет критичным к зиме из-за нехватки запасов газа, предположил в беседе с NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, европейские компании опасаются покупать топливо по текущим высоким ценам в ожидании скорого завершения кризиса на Ближнем Востоке, а это может привести к серьезному дефициту в подземных хранилищах.

В чем проблема перекрытия Ормузского пролива для подземных газовых хранилищ ЕС? Европейские компании ждут, что кризис вокруг Ирана закончится, пролив откроется, а цены на топливо снизятся. Вот тогда они купят газ и закачают его в хранилища. Но проблема в том, что они ждали этого в марте, апреле. Вот уже май скоро закончится, а они все ждут. То есть риск, что хранилища не заполнят, велик. Кроме того, сейчас в Европе, в сезон кондиционирования, потребление газа вырастет. Если в ЕС не закачают достаточно топлива, это приведет к тому, что всю следующую зиму нужно будет много импортировать. Вместо СПГ из РФ будут закупать газ в другом месте, то есть еще больше платить. Эти проблемы европейцы создали себе сами, поэтому положение у них усугубляется, — пояснил Юшков.

Он добавил, что риски для Европы множатся из-за политических решений. По его словам, с 26 апреля был запрещен импорт российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам, а с 1 января 2027 года последует полный запрет на импорт российского СПГ.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что после завершения конфликта на Украине страны Евросоюза могут вернуться к закупкам российского газа. Он отметил, что это может быть обусловлено более низкой стоимостью топлива.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
