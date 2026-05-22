Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по трагедии в Старобельске

Российская сторона запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики, заявил пресс-секретарь постпреда России при ООН Евгений Успенский. По его словам, которые передает РИА Новости, атака украинских военнослужащих была преднамеренной.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила, что под завалами на месте обрушения могут оставаться 18 детей. Порядка 36 несовершеннолетних получили ранения. Омбудсмен уточнила, что на месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы.

До этого представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа с помощью четырех дронов. В итоге пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.