22 мая 2026 в 15:26

Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по трагедии в Старобельске

Старобельский колледж Луганского педагогического университета Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Российская сторона запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики, заявил пресс-секретарь постпреда России при ООН Евгений Успенский. По его словам, которые передает РИА Новости, атака украинских военнослужащих была преднамеренной.

Россия запросила экстренное заседание СБ ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по общежитию, где проживали несовершеннолетние и студенты, в Старобельске, — подчеркнул он.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила, что под завалами на месте обрушения могут оставаться 18 детей. Порядка 36 несовершеннолетних получили ранения. Омбудсмен уточнила, что на месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы.

До этого представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа с помощью четырех дронов. В итоге пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

