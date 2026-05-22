Прикована к инвалидной коляске: секс с мужем дорого обошелся россиянке

Жительница Твери вынуждена заново учиться ходить после интимной близости с супругом, пишут СМИ и Telegram-каналы. Какие подробности известны, как она пережила отказ конечностей, что к этому привело?

Что произошло с россиянкой после секса с мужем

В день происшествия россиянка посещала бассейн; вечером, в момент близости с мужем, у нее резко участились пульс и сердцебиение. Сразу после возникла невыносимая головная боль, она перестала чувствовать левые руку и ногу.

Супруг вызвал скорую помощь, пациентку госпитализировали. Томография выявила у пострадавшей обширное кровоизлияние в мозг — потребовалась сложнейшая операция с трепанацией черепа, которая продлилась шесть часов.

Позднее специалисты пояснили, что к сосудистой катастрофе привела серьезная врожденная патология, о наличии которой женщина даже не подозревала.

Пострадавшая продолжает бороться с последствиями инсульта и проходит интенсивную реабилитацию уже третий год подряд. Первое время она была прикована к инвалидной коляске и не могла самостоятельно сидеть. Сейчас в голову женщины вставлены особые титановые клипсы, а сама она делает первые шаги и передвигается при помощи трости.

Как обезопасить себя от инсульта

Инсульт — острое нарушение кровообращения в головном мозге — бывает двух видов: ишемический и геморрагический. Первый возникает при закупорке сосудов, питающих мозг, второй — при разрыве сосудов и кровоизлиянии в мозг.

При ишемическом инсульте кровоснабжение мозга внезапно прерывается. Нужно как можно быстрее восстановить его и избежать негативных последствий.

Геморрагический инсульт развивается стремительно — человек может потерять сознание за секунды. В таком случае требуется срочная нейрохирургическая помощь, иначе исход может быть летальным.

Каждый инсульт имеет так называемое терапевтическое окно (до шести часов), когда своевременное лечение значительно повышает шансы на восстановление.

Ранними признаками инсульта могут быть: внезапная слабость, онемение лица, руки или ноги, особенно с одной стороны тела, нарушение речи или ее непонимание, проблемы со зрением, головокружение, потеря равновесия, сильные головные боли без видимых причин.

При подозрении на инсульт следует немедленно вызвать скорую помощь. Пациента нужно уложить на бок с приподнятой головой, обеспечить доступ свежего воздуха. Пострадавшему не следует давать еду, воду или лекарства до прибытия врачей. Ни в коем случае нельзя трясти человека или пытаться поднять его на ноги.

Инсульт не всегда приводит к параличу и тяжелой инвалидности. Последствия инсульта зависят от его типа, локализации и своевременности медпомощи. Многие пациенты при раннем лечении и реабилитации восстанавливают утраченные функции и возвращаются к активной жизни.

Факторы риска инсульта: повышенное артериальное давление, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, курение и злоупотребление алкоголем, ожирение, возраст старше 55 лет, наследственная предрасположенность.

Профилактикой инсульта является контроль давления, отказ от вредных привычек, активный образ жизни, правильное питание, регулярные обследования на холестерин и глюкозу, ЭКГ — для выявления аритмий.

