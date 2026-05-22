Студенты крупнейшего в Екатеринбурге вуза отравились на практике URA.RU: студенты УрГАУ попали в больницу с отравлением

Около 15 студентов Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) в Екатеринбурге отравились во время прохождения практики, сообщает URA.RU со ссылкой на источники. По информации журналистов, некоторые из них попали в больницу.

В издании уточнили, что Белоярский суд на три месяца приостановил работу столовой общежития, где питались ребята. Отравление произошло в конце апреля, однако известно о нем стало только сейчас.

Признаки отравления были отмечены у 15 студентов ветеринарного факультета. Пять из них были госпитализированы в состоянии средней и легкой тяжести, — рассказал источник.

