22 мая 2026 в 16:22

Студенты крупнейшего в Екатеринбурге вуза отравились на практике

URA.RU: студенты УрГАУ попали в больницу с отравлением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Около 15 студентов Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) в Екатеринбурге отравились во время прохождения практики, сообщает URA.RU со ссылкой на источники. По информации журналистов, некоторые из них попали в больницу.

В издании уточнили, что Белоярский суд на три месяца приостановил работу столовой общежития, где питались ребята. Отравление произошло в конце апреля, однако известно о нем стало только сейчас.

Признаки отравления были отмечены у 15 студентов ветеринарного факультета. Пять из них были госпитализированы в состоянии средней и легкой тяжести, — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что у 16 детей, почувствовавших себя плохо в оздоровительном лагере в Башкирии, выявили гастроэнтерит. При этом подростков не стали госпитализировать. Массовое заболевание произошло в лагере «Уральские зори» среди детей 11–15 лет.

До этого в школе № 3 города Тары в Омской области дети массово отравились газом. Это произошло из-за опрессовки оборудования, которую проводили всего в 250 метрах от учебного заведения.

