Вишня, мука, молоко — и вуаля: пирог от шеф-повара для дачных посиделок за 40 минут

Это гениально простой рецепт осетинского пирога для тех, кто любит нежное тесто и сочную ягодную начинку. Никакой возни — просто замесил, раскатал, выложил вишню и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: тонкое, нежное тесто, которое буквально тает во рту, и сочная, кисло-сладкая вишнёвая начинка. Пирог получается румяным, ароматным и очень сочным. Идеален для дачных посиделок, чаепития или как десерт к кофе.

Для приготовления вам понадобится: 300 г муки, 150 мл молока, 100 г сливочного масла, 1 ч. ложка сахара, 0,5 ч. ложки соли, 500 г свежей или замороженной вишни, 50 г сахара, 1 ст. ложка крахмала.

В тёплом молоке растворите сахар и соль, добавьте растопленное масло и муку. Замесите мягкое тесто, оставьте на 20 минут. Вишню смешайте с сахаром и крахмалом. Тесто разделите на две части, раскатайте тонкие лепёшки. На одну выложите начинку, накройте второй, защипните края. Выпекайте при 180°C 25-30 минут до золотистого цвета. Смажьте сливочным маслом.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже испекла этот осетинский пирог с вишней. Пирог пропёкся равномерно, корочка стала румяной и хрустящей. Даже на второй день он остался мягким. Кстати, вместо вишни можно взять черешню или любые ягоды — получится не хуже. Рецепт настоящая находка для любителей домашней выпечки!

Проверено редакцией
рецепты
пироги
вишня
кулинария
Мария Левицкая
