Сметанный пирог с вишней: пышный, влажный и тает во рту — без возни с тестом за 40 минут

Это гениально простой рецепт нежной выпечки для тех, кто любит сочные ягодные пироги, но не хочет возиться с дрожжевым тестом. Никакой раскатки — просто смешал, вылил в форму и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: высокий пышный пирог с хрустящей золотистой корочкой и невероятно нежной, влажной мякотью внутри. Кисло-сладкая вишня придает десерту сочность и яркий ягодный аромат, а сметана делает текстуру бархатистой и маслянистой. Он не черствеет несколько дней и идеален к чаю, кофе или как праздничный десерт.

Для приготовления вам понадобится: 250 г сметаны (20%), 3 яйца, 200 г сахара, 250 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, 300 г вишни (свежей или замороженной), щепотка ванилина и соли.

Яйца взбейте с сахаром до пышной пены. Добавьте сметану, ванилин и соль, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, аккуратно перемешайте. Вишню (замороженную не размораживайте) обваляйте в 1 ст. ложке муки, чтобы не осела на дно. Добавьте в тесто, перемешайте. Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистой корочки и сухой шпажки. Дайте пирогу остыть в форме 10 минут, затем переложите на решетку.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить этот пирог. Удивило то, что тесто получилось очень воздушным, а вишня равномерно распределилась и не дала лишней влаги. Пирог пропекся идеально, корочка осталась хрустящей. Кстати, вместо свежей вишни можно взять замороженную — вкус не пострадает. Находка, а не рецепт!

