Бисквитные батончики с творогом и вишней — рецепт нежного и вкусного десерта к чаепитию

Бисквитные батончики с творогом и вишней — это гениально простой рецепт нежного десерта для тех, кто любит сладкое, но не хочет возиться со сложной выпечкой.

Получается обалденная вкуснятина: мягкий, влажный бисквит с хрустящей сахарной корочкой, прослоенный нежнейшей творожно-вишневой начинкой, которая буквально тает во рту.

Десерт идеален к вечернему чаю, кофе или как сладкое угощение для детей. Готовится из доступных продуктов, а исчезает мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 3 яйца, 150 г сахара, 120 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли. Для начинки: 300 г творога (5–9%), 50 г сахара, 1 яйцо, 200 г замороженной или свежей вишни (без косточек). Для обсыпки: 2 ст. ложки сахарной пудры. Отделите белки от желтков. Белки взбейте в пышную пену с щепоткой соли. Желтки разотрите с сахаром добела. Аккуратно соедините белки с желтками. Всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте. Вылейте тесто на противень с пергаментом, выпекайте 10–12 минут при 180 °C. Творог смешайте с яйцом и сахаром. Горячий бисквит смажьте творожной массой, разложите вишню, сверните рулетом. Остудите, обваляйте в сахарной пудре, нарежьте батончиками.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить эти батончики. Творожная начинка получилась нежной и отлично держала форму. Кстати, вместо свежей вишни можно взять замороженную — вкус не пострадает. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
