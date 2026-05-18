Васильевка, Граново, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 мая

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 18 мая? Что происходит у Белицкого, Бочково, Васильевки, Волчанска, Волоховки, Гришино, Граново, Константиновки, Новоалексадровки, Николаевки, Никифоровки, Охримовки, Рай-Александровки, Северска, Святогорска, Соснового, Татьяновки, Федоровки Второй, Харькова, Шевченко, Часов Яра и Чайковки?

WarGonzo

На Красноармейском направлении ВС РФ ведут бои за Василевку и Мирное, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«ВС РФ продвигаются в районе Родинского в направлении Шевченко. Продолжаются бои в районе Белицкого и Нового Донбасса. Есть продвижение южнее Кучеров Яра. ВС РФ занимают новые позиции западнее и северо-западнее Торецкого. На Константиновском направлении продолжаются бои в Ильиновке. В Константиновке идут бои в промзоне. На Краснолиманском направлении ВС РФ продвигаются в лесах западнее Святогорска, Александровки и Коровьего Яра. Войска РФ наращивают давление в самом Красном Лимане. На Северском участке продвигаются западнее от села Каленики. Продолжаются бои на подступах к Рай-Александровке. Харьковский фронт. На Волчанском направлении продолжаются столкновения в районе Волоховки и Охримовки», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении в районе села Граново штурмовые группы ВС России продвинулись до 150 метров, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Волчанском направлении стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчья, а также в Волоховке и Караичном. На Великобурлукском направлении — стрелковые бои в районе села Бударки. На Славянском направлении идут ожесточенные бои у Рай-Александровки. На Константиновском направлении ВС России интенсифицируют наступательные действия в городе и окрестностях. Поступают сообщения, что на северо-западе Константиновки ВКС России бомбят дамбу: разлив воды еще больше затруднит логистику ВСУ», — отмечают военкоры.

«Северный Ветер»

На Липцовском направлении артиллеристы и операторы БПЛА ВС РФ наносили удары по ранее вскрытым позициям ВСУ, пишет Telegram-канал «Северный Ветер».

«На Харьковском направлении российские военнослужащие продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области. Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Терновой, Бугаевки, Белого Колодезя, Захаровки, Колодезного, Чугуева, Мартового, Великого Бурлука, Богодухова и села Сосновый Бор. На фоне колоссальных потерь в Харьковской области ВСУ вынуждены компенсировать нехватку личного состава линейных пехотных подразделений военнослужащими украинской разведки. В частности, для оборудования позиций командование ВСУ задействовало солдат 120 го разведывательного полка, ранее переброшенных в Харьков. На Великобурлукском направлении стрелковые бои продолжаются в районе села Бударки», — сообщили военкоры.

