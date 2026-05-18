Небо над Пензенской областью закрыли

На территории Пензенской области официально введен план «Ковер», сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем канале в МАКС. По словам политика, из-за объявленного особого режима.

В Пензенской области введен план «Ковер». Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал политик.

Все профильные ведомства и службы аэропорта работают в соответствии с установленными для данной оперативной ситуации инструкциями. Перед этим в области ввели режим беспилотной опасности. В целях безопасности граждан была ограничена работа мобильного интернета.

Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что при отражении атаки беспилотника был поврежден жилой дом. По его словам, данных о пострадавших пока нет. В городе введен план «Ковер», аэропорт в целях безопасности не принимает и не отправляет воздушные суда. Также наблюдаются перебои со связью.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ в период действия перемирия увеличили число ударов по территории России. По его словам, в минувшую неделю противник бил по гражданским объектам в густонаселенных районах страны, что показывает преднамеренный характер атак.