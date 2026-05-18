В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты

В аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили представители Росавиации в своем Telegram-канале. Пока неизвестно, до какого момента будут действовать эти меры.

Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в заявлении.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко написал, что в аэропортах Краснодара (Пашковский) и Геленджика ввели временный запрет на полеты. По его словам, ограничения на прием и выпуск воздушных судов призваны обеспечить безопасность пассажиров.

До этого сообщалось, что прокуратура Московской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки украинских дронов. Как передает пресс-служба ведомства, осуществляется личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения граждан.

В то же время стало известно, что в аэропортах Подмосковья более чем на два часа задержаны 30 рейсов в связи с временными ограничениями. Минтранс РФ напомнил, что для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал и бесплатные комнаты матери и ребенка.