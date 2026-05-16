Поезд врезался в легковой автомобиль на путях в Нижнем Новгороде

Легковой автомобиль выскочил на железнодорожные пути прямо перед приближающимся поездом, пишет новостной портал NewsNN. По его информации, инцидент произошел 16 мая в 06:30 между станциями Окская и Металлист.

Машинист применил экстренное торможение, однако дистанция была слишком мала, и столкновения избежать не удалось. Водитель легковушки выжил, но получил травмы. Других пострадавших в происшествии нет.

Состав задержался в пути на девять минут, остальные поезда не сбились с графика. В ГЖД призвали нижегородцев быть внимательнее на переездах.

Ранее три человека пострадали в результате столкновения поезда и грузовика недалеко от станции Бочаты в Беловском районе Кемеровской области. По информации источников, пострадавших госпитализировали. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, после чего состав протаранил машину, а первый вагон поезда сошел с рельсов.

До этого в Красноярском крае грузовой автомобиль выехал на железнодорожные пути перед приближающимся пассажирским поездом, что привело к столкновению. По предварительным данным, в результате инцидента никто из пассажиров и членов локомотивной бригады не пострадал, схода вагонов также не произошло.