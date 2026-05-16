Telegram заблокировал канал организации, защищающей россиян в Сети

Мессенджер Telegram заблокировал канал организации «Белый интернет», которая занимается защитой прав граждан в цифровом пространстве, сообщила генеральный директор, член Совета при президенте РФ по правам человека Элина Сидоренко в мессенджере МАКС. По ее словам, организация всегда открыто требовала от иностранных платформ соблюдения правил безопасности и уважения прав россиян.

Это очередное свидетельство того, что Telegram ведет откровенно недружественную политику по отношению к России и к нашим гражданам, — отметила Сидоренко.

Ранее Telegram за сутки заблокировал более 100 тыс. групп и каналов. Во вторник, 12 мая, платформа ограничила доступ к 100 920 сообществам — это первый случай с 4 мая, когда показатель вновь превысил отметку в 100 тыс. Всего с начала месяца мессенджер заблокировал более 1 млн групп и каналов, из которых свыше 5 тыс. были связаны с терроризмом.

До этого Таганский суд Москвы назначил Telegram еще один административный штраф на 7 млн рублей. Решение было принято после отказа платформы заблокировать противоправный контент.