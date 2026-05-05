Telegram схлопотал новый многомиллионный штраф

Telegram оштрафовали на 7 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию

Таганский суд Москвы назначил мессенджеру Telegram еще один административный штраф на 7 млн рублей, передает РИА Новости. Решение было принято после отказа платформы заблокировать противоправный контент. Штраф назначили по части 4 статьи 13.41 КоАП (неудаление запрещенной информации, связанной с призывами к экстремистской деятельности, с порнографией или наркотиками).

Telegram Messenger inc признан виновным. <…> Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 млн рублей, — говорится в сообщении.

В конце апреля Таганский районный суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google LLC на 19 млн рублей за неудаление запрещенного российским законодательством контента. Корпорацию привлекли к административной ответственности по пяти эпизодам.

До этого суд также оштрафовал Telegram на 7 млн рублей. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ. Причиной составления протокола стал отказ сервиса удалить информацию, содержащую призывы к экстремистской деятельности.