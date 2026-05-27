Песков раскрыл, встретятся ли в ближайшее время Путин и Пашинян

Контакты президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ближайшее время не планируются, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также напомнил, что политики уже встречались не так давно, передает пресс-служба Кремля.

Нет, они (контакты Путина и Пашиняна. — NEWS.ru) были недавно, пока таких планов нет, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что повестка встреч глав государств ЕАЭС будет непростая. По его словам, причиной этого стала ситуация с Арменией.

До этого вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что отказ Еревана от дружественных связей с Москвой является серьезной ошибкой. По его словам, преимущества членства в ЕАЭС, которые использовало нынешнее армянское руководство во внутренней политике, могут легко исчезнуть.

В свою очередь вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что сближение Армении с Европейским союзом может повлиять на ее отношения с ЕАЭС и скажется на экономическом сотрудничестве с Россией. Он призвал Ереван сделать выбор побыстрее.