27 мая 2026 в 12:47

Наступление ВС России на Харьков 27 мая: ТОС выжигают наемников, Купянск

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 27 мая 2026 года, что происходит в районе Купянска и Волчанска, как ТОС выжигают наемников?

Российские войска ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Прудянки, Терновой, Избицкого, Рубежного, Белого Колодезя и Богодухова, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

По сведениям источника, в селе Гранов продолжаются стрелковые бои. Командование 58-й мотопехотной бригады ВСУ не позволило двум своим боевым группам оставить позиции, убив собственных военнослужащих из артиллерийских орудий, утверждает канал.

Позднее Минобороны России сообщило, что ВС РФ освободили село Гранов в Харьковской области.

«На Липцевском направлении противник активных действий не предпринимал. Наши артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по позициям противника», — говорится в публикации «Северного ветра».

На Волчанском направлении, пишет канал, штурмовики ВС РФ продвинулись на 11 участках до 500 метров; идут бои в Караичном и Охримовке, в лесах Волчанского района; ТОС ударили по скоплению живой силы 127-й тяжелой мехбригады ВСУ и иностранных наемников в районе Избицкого.

«Среди уничтоженных наемников могут быть граждане Испании, в том числе уволившиеся из морской пехоты королевства для участия в конфликте на стороне ВСУ», — уточнил источник.

Канал со ссылкой не некрологи утверждает, что 3-я рота 57-й мотопехотной бригады почти в полном составе была уничтожена на следующий день после переброски к линии боевого соприкосновения.

«На Великобурлукском направлении военнослужащие ГрВ „Север“ продвинулись около 1100 метров в селе Бударки и лесах Купянского района около Нововасилевки», — говорится в сообщении.

Потери украинской стороны в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более полусотни человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении ВС РФ постепенно продвигаются в районе Двуречной в сторону Кутьковки. В самом Купянске продолжаются бои. Сообщается о продвижении к железнодорожной станции Куриловка. На Волчанском направлении идут бои восточнее Избицкого. Есть продвижение в районе Бударки», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам экс-депутата Верховной рады Олега Царева, на Купянском фронте идут бои на окраинах Купянска-Узлового и к востоку от города, в самом Купянске сохраняется чересполосица позиций.

«На Харьковском участке — бои в лесах к востоку от Избицкого. ВС РФ укрепляют позиции перед началом сражений за Лосевку. К востоку от Волчанских Хуторов стрелковые бои идут в Караичном и Охримовке, в районе села Бударки [российские войска] продвинулись до километра вглубь обороны врага. На западном плацдарме в районе Ветеринарного сообщают о начале стрелковых боев на окраине Гранова», — считает Царев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Егор Зверев
