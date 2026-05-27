СК раскрыл сумму причиненного ВСУ ущерба в приграничье

Причиненный Вооруженными силами Украины ущерб на приграничных территориях России превысил 140 млрд рублей, заявила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко в рамках Международного форума по безопасности. Она также привела данные по ущербу в новых субъектах страны. Ссылку на выступление спикера опубликовала пресс-служба СК.

Размер материального ущерба, причиненного ВСУ на территории новых субъектов России, составляет на текущий момент более 560 млрд руб. На территории приграничных и тыловых регионов страны — свыше 140 млрд рублей, — сказала Петренко.

Ранее Петренко заявила, что ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа с помощью четырех БПЛА. По ее словам, пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Порядка 36 детей получили ранения.

Также глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Киев постоянно атакует невоенные объекты и именно в этом заключается его преступная и террористическая сущность. Так он прокомментировал удар украинского беспилотника по зданию учебного корпуса и общежития колледжа в Луганской Народной Республике.