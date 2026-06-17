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17 июня 2026 в 14:58

Мостовой раскрыл секрет успеха Франции в матче против Сенегала на ЧМ-2026

Экс-футболист Мостовой: Франция наказала Сенегал за ошибки во втором тайме

Александр Мостовой Александр Мостовой Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
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Франция обыграла Сенегал за счет ошибок африканской команды во втором тайме, заявил NEWS.ru экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. Он отметил, что после перерыва африканцы стали терять мяч и не могли отдать друг другу несколько точных передач.

Говорят, что Франция на второй тайм вышла другой командой. Нет. На самом деле другой командой вышел Сенегал. И французы этим воспользовались. Сенегальцы начали терять мяч через каждые три передачи, и их наказали. А в первом тайме такого не было, — сказал Мостовой.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 стран. В своем первом матче на групповом этапе сборная Франции обыграла Сенегал со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме: у французов отличились Килиан Мбаппе (дважды) и Брэдли Барколя, у сенегальцев — Ибраима Мбайе.

Ранее экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что Криштиану Роналду является опытным и мастеровитым футболистом, несмотря на солидный для спортсмена возраст. По его словам, форвард играет большую роль в раздевалке сборной Португалии.

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Франция
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