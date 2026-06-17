Мостовой раскрыл секрет успеха Франции в матче против Сенегала на ЧМ-2026 Экс-футболист Мостовой: Франция наказала Сенегал за ошибки во втором тайме

Франция обыграла Сенегал за счет ошибок африканской команды во втором тайме, заявил NEWS.ru экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. Он отметил, что после перерыва африканцы стали терять мяч и не могли отдать друг другу несколько точных передач.

Говорят, что Франция на второй тайм вышла другой командой. Нет. На самом деле другой командой вышел Сенегал. И французы этим воспользовались. Сенегальцы начали терять мяч через каждые три передачи, и их наказали. А в первом тайме такого не было, — сказал Мостовой.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 стран. В своем первом матче на групповом этапе сборная Франции обыграла Сенегал со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме: у французов отличились Килиан Мбаппе (дважды) и Брэдли Барколя, у сенегальцев — Ибраима Мбайе.

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