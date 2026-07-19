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19 июля 2026 в 04:25

На Украине раскрыли подробности решения Зеленского об отставке Сырского

Зеленский не обсуждал с командирами ВСУ отставку Сырского с должности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал с командирами корпусов возможную отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, передает «Украинская правда». По информации источника, телефонные разговоры состоялись в последние два дня.

Источник заявил, что политические вопросы и кадровые назначения в ходе бесед не поднимались. По его словам, Зеленский интересовался военной обстановкой и проблемами с обеспечением подразделений.

Звонки не были связаны с поиском нового главкома ВСУ, утверждают в источнике. По их версии, таким образом украинское руководство пыталось снизить напряженность на фоне последних событий.

Ранее источник в военных кругах рассказал, что в украинской армии продолжаются споры вокруг стратегии главкома ВСУ Сырского, основанной на постоянных наступательных действиях для перехвата инициативы. По словам собеседника издания, далеко не все военнослужащие поддерживают такой подход. Источник также утверждает, что подобная стратегия в действительности продиктована позицией президента Зеленского.

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