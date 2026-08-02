Чистки среди генералов ВСУ, крах Украины: новости СВО на вечер 2 августа

Генералов ВСУ начали увольнять одного за другим, новые правила мобилизации лишили отсрочки сразу восемь категорий украинцев, в США сделали пугающий прогноз о будущем Украины, беженец сообщил о зверствах ВСУ в Константиновке. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 2 августа, читайте в материале NEWS.ru.

Украинские генералы летят с должностей

Источник в российских силовых структурах рассказал, что в высших эшелонах командования ВСУ продолжаются чистки среди сторонников бывшего главкома Александра Сырского. По сведениям собеседника, были уволены начальник Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ генерал-майор Игорь Палагнюк, а также командующий ракетными войсками и артиллерией генерал-майор Андрей Малиновский, который занимал пост заместителя командующего Сухопутными войсками Украины.

Кроме того, были уволены полковник Роман Горбач, ранее возглавлявший управление персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Алексей Шевченко, занимавший пост заместителя начальника Генерального штаба, и бригадный генерал Антон Гарбуз, освобожденный от должности начальника главного командного центра. Источник добавил, что быстрое продвижение Гарбуза связано с семейными связями его отца. В начале 2000-х он занимал должность первого заместителя начальника штаба оперативного командования «Север» в Чернигове, в то время как Сырский был начальником штаба 72-й дивизии, подчинявшейся старшему Гарбузу.

Александр Сырский Фото: Pool/Global Look Press

Украинцев лишают отсрочки от службы

Сразу восемь категорий украинцев лишились права на отсрочку от мобилизации. Среди них оказались студенты и аспиранты заочной и вечерней форм обучения, а также граждане, которые получают второе или третье высшее образование. Кроме того, ограничения перестали распространяться на многодетных мужчин с задолженностью по алиментам.

Также права на отсрочку лишили родителей-одиночек в случаях, когда мать ребенка не лишена родительских прав, не умерла, не признана пропавшей без вести и не находится в местах лишения свободы. Помимо этого, изменения затронули мужчин, ухаживающих за супругами с инвалидностью III группы. В перечень попали и граждане, которые ухаживают за людьми с инвалидностью I и II группы, если у них есть другие трудоспособные родственники, способные осуществлять такой уход.

Отсрочка также не предоставляется работникам предприятий и организаций Минобороны Украины. Кроме того, в список попали мужчины, которых признали годными после повторной военно-врачебной комиссии.

Будущее Украины под вопросом

Полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что действующее украинское руководство при помощи Запада способно лишь оттянуть крах Украины. Он отметил, что не понимает, какую концепцию может предложить обществу для достижения долгосрочной стабильности и мира президент Украины Владимир Зеленский. Уилкерсон также заявил, что странам НАТО следует оценить последствия дальнейших агрессивных действий против России и постоянных провокаций в ее адрес.

Также бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что военная стратегия президента строится на манипулировании общественными ожиданиями. По ее мнению, глава государства постоянно поддерживает ожидания общества, обещая неизбежную победу, однако сроки ее достижения продолжают сдвигаться. При этом, как отметила бывший пресс-секретарь, человеческие потери продолжают расти.

Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Огненное зарево в портах Одессы и Николаева

Российские войска минувшей ночью нанесли удары по объектам ВСУ в украинских портах и акватории Черного моря. В порту Одессы были поражены резервуары с топливом, предназначавшимся для военной техники украинской армии.

В Николаеве под удар попал морской буксир, который украинские силы переоборудовали для запуска безэкипажных катеров. Кроме того, в районе Затоки в Черном море был поражен сухогруз с военным имуществом на борту. В военном ведомстве отметили, что для атаки использовалось высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотники.

Российские силы ПВО за минувшие сутки уничтожили 1158 БПЛА самолетного типа. Также, по данным ведомства, удалось перехватить шесть управляемых авиационных бомб и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Взрыв подвала с мирными жителями

Военнослужащие ВСУ при отступлении из Константиновки, когда город еще находился под их контролем, взорвали подвал с мирными жителями. Беженец Данил Бабиков сообщил, что подвал находился неподалеку от кинотеатра «Спутник», который расположен на проспекте Ломоносова в центральной части города.

Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Верховный главнокомандующий назвал взятие города важным шагом для установления контроля над всей территорией ДНР.

Военнослужащие ВС РФ в одном из освобожденных районов Константиновки Фото: МО РФ/РИА Новости

Снайперы «накормили» пулями передовые дроны ВСУ

Командир взвода снайперов с позывным Интерн сообщил, что военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» за неделю уничтожили более 10 тяжелых дронов R-18 ВСУ на Харьковском направлении. По его словам, бойцы эффективно поражают тяжелые гексакоптеры даже в темное время суток благодаря использованию ночных и тепловизионных прицелов. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Командир отметил, что такие беспилотники часто становятся удобной целью, поскольку из-за низкой скорости могут зависать в воздухе. Он сообщил, что снайперские подразделения работают круглосуточно: заранее готовят огневые позиции и заблаговременно их занимают. Снайперские пары обеспечены специализированными прицелами и современными отечественными винтовками, заключил он.

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