Двое жителей села Ясные Зори получили ранения при взрыве беспилотника ВСУ

Два мирных жителя получили ранения в результате ударов ВСУ по территории пяти муниципалитетов, сообщает оперштаб Белгородской области. Основной удар пришелся на Белгородский округ, где в селе Ясные Зори вражеский дрон взорвался прямо на территории предприятия.

Мужчину и женщину с множественными осколочными ранениями спины, рук и ног оперативно доставили в районную больницу, а затем перевели в областную клиническую больницу. Помимо этого, атакам беспилотников подверглись Шебекинский, Грайворонский, Борисовский и Ракитянский округа. В населенных пунктах зафиксированы повреждения жилых домов, заборов, а также оборудования на местных объектах.

В селе Глотово после удара FPV-дрона загорелся частный дом, а в Илек-Кошарах повреждения получили две единицы сельхозтехники. Под обстрел попал также и поселок Разумное, где в результате детонации беспилотника были выбиты стекла и поврежден кузов легкового автомобиля.

Ранее дрон ВСУ упал в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока Запорожской АЭС. В результате срабатывания автоматики станция примерно на час лишилась внешнего электроснабжения.