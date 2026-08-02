В России вырос спрос на необычную операцию у мужчин В России зафиксировали рост операций по удалению груди у мужчин

Мужчины начали чаще обращаться к хирургам с проблемой гинекомастии — увеличения грудных желез, сообщает Telegram-канал Baza. По информации источника, спрос на такие операции за год вырос на 30%.

Врачи отмечают, что помимо традиционных причин — ожирения и гормональных сбоев — рост тканей могут провоцировать некоторые препараты. Как уточнил кандидат медицинских наук Антон Самсонов, среди них антидепрессанты, мочегонные средства, лекарства от тошноты, а также некоторые препараты для ЖКТ.

Вместе с этим медики подчеркивают, что риск развития гинекомастии зависит от дозировки, длительности приема и индивидуальной реакции организма, поэтому она возникает не у всех пациентов. К операции прибегают, когда грудь становится заметной и доставляет дискомфорт.

В канале рассказали, что в Москве процедура стоит в среднем 150–185 тыс. рублей, в Петербурге — 60–90 тыс. в государственных клиниках и от 120–180 тыс. в частных. Отмечается, что часть пациентов пытается решить проблему гормональной терапией.

Ранее пластический хирург Софья Абдулаева рассказала, что мужчины чаще всего прибегают к липосакции живота и блефаропластике. По ее словам, ринопластика является для них не менее востребованной процедурой.