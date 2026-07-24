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24 июля 2026 в 07:05

Хирург рассказала, какие пластические операции делают мужчины

Хирург Абдулаева: мужчины чаще всего делают липосакцию живота и блефаропластику

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мужчины чаще всего прибегают к липосакции живота и блефаропластике, заявила NEWS.ru пластический хирург Софья Абдулаева. По ее словам, ринопластика является для них не менее востребованной процедурой.

Современные мужчины стали все чаще обращаться к пластическим хирургам. Однако их запросы отличаются от женских и больше направлены не на эстетическое омоложение, а на поддержание брутального образа. Липосакция живота — актуальный запрос среди представителей сильного пола. Однако пациентам нужно понимать, что методика эффективна только при борьбе с подкожным слоем жира. Убрать «пивной живот» не получится. Блефаропластика популярна не только среди женщин. Она позволяет стереть с лица лишний десяток лет, обрести ухоженный и здоровый вид. Чаще всего к процедуре прибегают с целью возвращения «молодого» взгляда, — поделилась Абдулаева.

Она добавила, что липомоделирование становится все более популярной процедурой. По словам врача, это хирургическое вмешательство позволяет достичь идеальной фигуры. Однако, предупредила специалист, для сохранения результатов необходимо регулярно заниматься спортом.

Популярной операцией у представителей сильного пола является и ринопластика, но часто не с целью эстетики, а скорее как неотъемлемое условие для устранения различных проблем. Основные запросы здесь — избавиться от затрудненного дыхания и храпа, восстановить первоначальный вид носа после полученных травм. Это достаточно актуальная операция у мужчин, которые занимаются спортом и чаще других сталкиваются с переломами, а также в случае работы с повышенным риском, — заключила Абдулаева.

Ранее пластический хирург Зухра Балакеримова предупредила, что одновременное проведение аппаратных процедур и инъекций у косметолога может исказить пропорции лица. По ее словам, такие вмешательства вызывают в тканях особые реакции, требующие индивидуального подхода.

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