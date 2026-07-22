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22 июля 2026 в 06:30

Косметолог ответила, почему опасно сочетать аппаратные процедуры и инъекции

Косметолог Балакеримова: лицо может исказиться от сочетания уколов и препаратов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сочетание аппаратных процедур и инъекций за одно посещение косметолога может привести к искажению пропорций лица, заявила NEWS.ru врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова. По ее словам, такие медицинские вмешательства запускают в тканях специфические реакции, которые требуют строгого индивидуального подхода.

Есть мнение, что в наш век скоростей для экономии времени стоит за одно посещение косметолога успеть сделать сразу несколько процедур, например аппаратных с инъекциями. Многие уверены, что сочетание этих методик способно дать синергетический результат. Но речь идет о медицинских вмешательствах, каждое из которых запускает в тканях специфические реакции. Именно поэтому любые комбинации должны формироваться исключительно профессионалом с учетом индивидуальных особенностей пациента и механизмов действия выбранных технологий. Одновременное применение агрессивных аппаратных методик и инъекций способно вызвать стойкую отечность, спровоцировать воспалительные реакции или ускорить выведение введенных препаратов, — сказала Балакеримова.

По ее словам, аппаратные методики воздействуют на кожу через создание контролируемого стресса, например, прогревая ткани или ускоряя клеточный обмен, чтобы запустить процессы восстановления, в то время как уколы работают иначе — они доставляют полезные вещества прямо в нужную зону для мгновенного локального результата. Косметолог отметила, что при правильном подходе эти две стратегии могут дополнять друг друга.

Аппаратные технологии зачастую работают за счет контролируемого стресса — прогрева тканей, микроповреждений или стимуляции клеточного обмена, что запускает процессы регенерации. Инъекции, напротив, доставляют активные вещества непосредственно в целевые зоны, обеспечивая быстрый и локальный эффект. Грамотное совмещение этих подходов позволяет воздействовать на проблему комплексно: аппараты улучшают общее качество кожи и усиливают ее восприимчивость, а инъекции решают точечные задачи. При этом любое нарушение протокола способно нивелировать результат или спровоцировать осложнения, — заключила Балакеримова.

Ранее биолог Ирина Лялина заявила, что зеленые овощи в рационе могут помочь в борьбе с повышенной потливостью летом. Обратный эффект, по ее словам, спровоцируют продукты с кофеином, фастфуд и выпечка.

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