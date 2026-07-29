Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 06:30

Врач рассказала о самой популярной процедуре для омоложения кожи

Врач Балакеримова назвала лазерное омоложение лица самой популярной процедурой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Лазерное омоложение лица является одной из наиболее востребованных косметологических процедур, заявила NEWS.ru врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова. При этом, по ее словам, эффект от сеанса становится наиболее заметным лишь спустя три-четыре месяца.

Лазерное омоложение давно заняло верхние строчки в негласном хит-параде самых действенных процедур. Многие пациенты рассчитывают на длительный результат, однако продолжительность эффекта зависит от множества факторов. Воздействие лазера на кожу запускает каскад восстановительных реакций, в основе которых лежит активация фибробластов и усиленный синтез коллагена и эластина. Эти процессы не завершаются сразу после сеанса, а продолжают развиваться в течение нескольких месяцев, постепенно улучшая плотность и упругость тканей. Именно поэтому максимальный эффект от процедуры нередко становится заметен лишь спустя три-четыре месяца, — поделилась Балакеримова.

Она подчеркнула, что индивидуальные особенности организма сильно влияют на скорость и степень изменений. По словам врача, продолжительность эффекта зависит от типа лазера, глубины воздействия и состояния кожи пациента. При этом, отметила косметолог, возраст, образ жизни и генетическая предрасположенность к старению играют менее значительную роль.

Даже самая эффективная аппаратная процедура не способна полностью нейтрализовать влияние агрессивных факторов окружающей среды. Поэтому успех в сохранении результата во многом определяется также качеством ежедневного ухода. Регулярное использование средств с SPF-фильтрами защищает кожу от фотостарения и предотвращает разрушение новообразованного коллагена. Грамотно подобранные кремы и сыворотки с антиоксидантами, пептидами и гиалуроновой кислотой поддерживают увлажненность и стимулируют обменные процессы в тканях. При этом любые отклонения от рекомендованного режима ухода способны заметно сократить срок сохранения эффекта, — добавила Балакеримова.

Она заключила, что для поддержания результата необходимо регулярно посещать сеансы или сочетать лазерное воздействие с другими процедурами. Этот подход, по словам специалиста, помогает закрепить достигнутые изменения и постепенно улучшать состояние кожи благодаря накопительному эффекту.

Ранее косметолог Марият Мухина предупредила, что неправильная техника самомассажа может серьезно навредить. По ее словам, в стремлении омолодить кожу люди часто забывают о правилах и это может привести к появлению «бульдожьих» брылей и носогубных валиков.

Читайте также
Врач назвала неочевидный признак изменения вкусовых ощущений
Здоровье/красота
Врач назвала неочевидный признак изменения вкусовых ощущений
Сохраняем орлиное зрение в 70 лет: семь работающих советов офтальмолога
Здоровье/красота
Сохраняем орлиное зрение в 70 лет: семь работающих советов офтальмолога
Косметолог назвала последствия неправильной техники самомассажа для лица
Здоровье/красота
Косметолог назвала последствия неправильной техники самомассажа для лица
Врач рассказала о рисках косметологических процедур при гормональном сбое
Здоровье/красота
Врач рассказала о рисках косметологических процедур при гормональном сбое
Косметолог ответила, почему опасно сочетать аппаратные процедуры и инъекции
Здоровье/красота
Косметолог ответила, почему опасно сочетать аппаратные процедуры и инъекции
Здоровье
красота
врачи
косметологи
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В логистическом центре Wildberries объявлена эвакуация
Спецназ ФСБ покарал пять групп украинских диверсантов в Константиновке
Глава Минздрава отреагировал на слухи об отмене ОМС для неработающих
Зеленский раскрыл позицию Трампа по лицензиям на ракеты Patriot для Киева
Назван регион Греции, который больше всего пострадал без туристов из России
Зеленский не понял важный момент касательно Украины и НАТО
Бойцы «Севера» за ночь нанесли колоссальный урон ВСУ на двух направлениях
Трамп оценил итоги встреч с Зеленским и Нетаньяху
В Европе объяснили, почему Зеленский провел закрытую встречу с Трампом
Массированная атака на Рязанскую область 29 июля: раненые, что известно
Врач ответила, чем опасен жир на животе
В Роскачестве назвали способ восстановить удаленную переписку в Telegram
В США заявили, что Иран задумал ударить по Украине
Дождевые паводки затронули 14 тыс. жилых домов в России
Врач рассказала о самой популярной процедуре для омоложения кожи
«Шесть человек»: власти раскрыли последствия ночной атаки БПЛА на Рязань
В Таганроге сообщили о повреждении домов после воздушной атаки
Стало известно, на сколько выросла средняя пенсия в России
Минпросвещения поручило школам усилить меры безопасности к 1 сентября
Названа главная проблема, мешающая выучить иностранный язык
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.