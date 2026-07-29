Врач рассказала о самой популярной процедуре для омоложения кожи

Лазерное омоложение лица является одной из наиболее востребованных косметологических процедур, заявила NEWS.ru врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова. При этом, по ее словам, эффект от сеанса становится наиболее заметным лишь спустя три-четыре месяца.

Лазерное омоложение давно заняло верхние строчки в негласном хит-параде самых действенных процедур. Многие пациенты рассчитывают на длительный результат, однако продолжительность эффекта зависит от множества факторов. Воздействие лазера на кожу запускает каскад восстановительных реакций, в основе которых лежит активация фибробластов и усиленный синтез коллагена и эластина. Эти процессы не завершаются сразу после сеанса, а продолжают развиваться в течение нескольких месяцев, постепенно улучшая плотность и упругость тканей. Именно поэтому максимальный эффект от процедуры нередко становится заметен лишь спустя три-четыре месяца, — поделилась Балакеримова.

Она подчеркнула, что индивидуальные особенности организма сильно влияют на скорость и степень изменений. По словам врача, продолжительность эффекта зависит от типа лазера, глубины воздействия и состояния кожи пациента. При этом, отметила косметолог, возраст, образ жизни и генетическая предрасположенность к старению играют менее значительную роль.

Даже самая эффективная аппаратная процедура не способна полностью нейтрализовать влияние агрессивных факторов окружающей среды. Поэтому успех в сохранении результата во многом определяется также качеством ежедневного ухода. Регулярное использование средств с SPF-фильтрами защищает кожу от фотостарения и предотвращает разрушение новообразованного коллагена. Грамотно подобранные кремы и сыворотки с антиоксидантами, пептидами и гиалуроновой кислотой поддерживают увлажненность и стимулируют обменные процессы в тканях. При этом любые отклонения от рекомендованного режима ухода способны заметно сократить срок сохранения эффекта, — добавила Балакеримова.

Она заключила, что для поддержания результата необходимо регулярно посещать сеансы или сочетать лазерное воздействие с другими процедурами. Этот подход, по словам специалиста, помогает закрепить достигнутые изменения и постепенно улучшать состояние кожи благодаря накопительному эффекту.

Ранее косметолог Марият Мухина предупредила, что неправильная техника самомассажа может серьезно навредить. По ее словам, в стремлении омолодить кожу люди часто забывают о правилах и это может привести к появлению «бульдожьих» брылей и носогубных валиков.