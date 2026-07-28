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28 июля 2026 в 06:00

Косметолог назвала последствия неправильной техники самомассажа для лица

Косметолог Мухина: неверная техника самомассажа может нарушить структуру лица

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Неверная техника выполнения самомассажа может привести к серьезным последствиям, вплоть до нарушения биомеханики и структуры лица, заявила NEWS.ru косметолог Марият Мухина. По ее словам, в погоне за омоложением многие забывают о правилах, что чревато образованием «бульдожьих» брылей и носогубных валиков вместо ожидаемого лифтинга.

Фейсбилдинг — это воздействие на мимические мышцы лица с акцентом на самомассаж. Цель — «наращивание» их силы и объема на фоне определенных упражнений. В этом случае мы видим гипертрофию, усиление тонуса, возможное увеличение мышечной массы на отдельных участках лица. На практике фейсбилдинг влияет на блокировку процессов старения. Однако быстрых чудо-эффектов ждать не стоит. При отсутствии должной техники можно получить обратный эффект. Фейсбилдинг может привести к нарушению биомеханики и структуры лица. Также могут образоваться «бульдожьи» брыли и носогубные валики, — пояснила Мухина.

Она отметила, что фейсбилдинг подразумевает частый контакт рук с кожей и использование массажеров. Поэтому, по словам косметолога, при недостаточной чистоте частей рук можно вызвать раздражение или даже инфицирование с развитием воспалительных элементов.

Важно понимать, что фейсбилдинг может поддерживать лицо в хорошем состоянии только при комплексном уходе за кожей, работе с дермой и связками, а не только с мышцами. Сам по себе этот метод — не панацея. Фейсбилдинг — это контакт рук с кожей, трение, использование массажеров. Они должны быть чистыми. В противном случае может появиться раздражение кожи, инфицирование и развитие воспалительных элементов, — заключила Мухина.

Ранее дерматолог-косметолог Наталья Ряховская заявила, что применение SPF и дефицит витамина D не связаны между собой. По ее словам, многие используют солнцезащитные кремы не так, как нужно.

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