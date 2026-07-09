Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 11:41

Дерматолог объяснила, связаны ли SPF и дефицит витамина D

Дерматолог Ряховская: SPF и дефицит витамина D не связаны между собой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Применение SPF и дефицит витамина D не связаны между собой, рассказала KP.RU врач — дерматолог-косметолог Наталья Ряховская. Она отметила, что витамин D вырабатывается в коже под воздействием UVB-излучения.

Дефицит витамина D связан не с использованием SPF, а с географией (например, наши северные широты относятся к зонам дефицита), сезонностью (с октября по апрель UVB-лучи минимальны), образом жизни (работа в помещении), фототипом кожи, возрастом и метаболизмом, — объяснила Ряховская.

Дерматолог подчеркнула, что в реальной жизни люди не используют SPF так, как нужно, поэтому кожа все равно получает достаточно ультрафиолета для синтеза витамина D из-за неполной защиты. По ее словам, исследования показывают, что уровень витамина D у людей, использующих SPF, и у тех, кто не использует, находится на одинаковом уровне.

Ранее врач Дмитрий Черняев рассказал, что человеческий организм может испытывать дефицит витамина D даже летом. По его словам, с такой проблемой сталкиваются миллионы людей по всей планете, в том числе в жарких странах.

Здоровье
витамины
дерматологи
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На подлете к Москве захлебнулась атака дронов ВСУ
МВФ вновь отложил решение по $700 млн для Украины
Сборная Англии лишилась защитника на две игры чемпионата мира по футболу
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.