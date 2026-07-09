Дерматолог объяснила, связаны ли SPF и дефицит витамина D Дерматолог Ряховская: SPF и дефицит витамина D не связаны между собой

Применение SPF и дефицит витамина D не связаны между собой, рассказала KP.RU врач — дерматолог-косметолог Наталья Ряховская. Она отметила, что витамин D вырабатывается в коже под воздействием UVB-излучения.

Дефицит витамина D связан не с использованием SPF, а с географией (например, наши северные широты относятся к зонам дефицита), сезонностью (с октября по апрель UVB-лучи минимальны), образом жизни (работа в помещении), фототипом кожи, возрастом и метаболизмом, — объяснила Ряховская.

Дерматолог подчеркнула, что в реальной жизни люди не используют SPF так, как нужно, поэтому кожа все равно получает достаточно ультрафиолета для синтеза витамина D из-за неполной защиты. По ее словам, исследования показывают, что уровень витамина D у людей, использующих SPF, и у тех, кто не использует, находится на одинаковом уровне.

Ранее врач Дмитрий Черняев рассказал, что человеческий организм может испытывать дефицит витамина D даже летом. По его словам, с такой проблемой сталкиваются миллионы людей по всей планете, в том числе в жарких странах.