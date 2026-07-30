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30 июля 2026 в 15:05

Российские врачи удалили девочке опухоль размером с половину грудной клетки

Врачи из Подмосковья удалили ребенку огромную опухоль из грудной клетки

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Врачи детского научно-клинического центра им. Л. М. Рошаля в Московской области удалили девочке из Калининграда огромную опухоль, занимавшую половину грудной клетки, сообщила пресс-служба Миндздрава Подмосковья. Ребенка госпитализировали в отделение торакальной хирургии для проведения оперативного лечения, семья обратилась за помощью посредством телемедицины. Операция прошла успешно, без осложнений.

Из Калининграда в подмосковный Детский научно-клинический центр им. Л. М. Рошаля в плановом порядке была госпитализирована девочка с диагностированным доброкачественным новообразованием вилочковой железы. Еще в возрасте одного года врачи по месту жительства выявили у девочки небольшое новообразование в грудной клетке слева, но с течением времени оно продолжало расти и в результате заняло практически всю левую половину грудной полости, сдавливало легкое, бронхи и сместило сердце, — сказано в материале.

Ранее московские медики из детской больницы имени З. А. Башляевой провели успешную операцию четырехлетнему пациенту, который случайно проглотил инородный предмет. Мальчик подавился деталью от настольной игры во время развлечения — это был декоративный камень.

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