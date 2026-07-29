Врачи в Москве спасли мальчика, проглотившего камень

Московские медики из детской больницы имени З. А. Башляевой провели успешную операцию четырехлетнему пациенту, который случайно проглотил инородный предмет, сообщили в департаменте здравоохранения столицы в своем канале на платформе МАКС. Мальчик подавился деталью от настольной игры во время развлечения — это был декоративный камень.

Рентген показал наличие камня размером около двух сантиметров. Операция прошла успешно, инородный предмет удалили, а ребенка выписали в хорошем состоянии, — отметили в ведомстве.

Врачи обошлись без классических хирургических разрезов. Они ввели гибкий эндоскоп через рот пациента прямо в желудок. Специалисты обнаружили опасный предмет и аккуратно извлекли его с помощью специального инструмента.

В ведомстве также напомнили родителям о необходимости хранить мелкие детали вне зоны досягаемости малышей. Самостоятельные попытки достать проглоченный предмет категорически запрещены, так как это грозит серьезными травмами и осложнениями.

Ранее в Свердловской области хирурги спасли 11-летнего мальчика из Нижнего Тагила с тяжелым перитонитом и угрозой сепсиса. Операция по санации брюшной полости длилась более полутора часов, после чего пациент был переведен в реанимацию.