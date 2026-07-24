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24 июля 2026 в 10:25

Российские врачи спасли ребенка с тяжелым перитонитом

В Нижнем Тагиле врачи спасли 11-летнего ребенка с тяжелым перитонитом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Медики из Свердловской области спасли ребенка с тяжелым перитонитом, сообщает Министерство здравоохранения по региону. Операция длилась более полутора часов. По данным ведомства, 11-летний мальчик из Нижнего Тагила пожаловался родителям на сильную боль в животе, после чего в медицинском учреждении ему диагностировали нарастающую интоксикацию, которая могла привести к сепсису и отказу органов.

После длительной операции, во время которой мальчику очищали брюшную полость, его перевели в отделение анестезиологии и реанимации. Сейчас подросток уже чувствует себя лучше.

Ранее в Приморском крае семилетняя девочка попала в реанимацию после того, как наелась магнитов, перепутав их с конфетами. Ребенка госпитализировали с сильными болями в животе и рвотой, которые мучили девочку на протяжении четырех дней. Рентгеновский снимок показал в кишечнике ребенка скопление металлических предметов, напоминавших по форме браслет.

До этого подмосковные врачи извлекли восемь личинок паразитов из ноги 26-летней жительницы Химок после ее отдыха во Вьетнаме. Девушка по имени Кристина проводила зимовку в нескольких азиатских странах, но заражение произошло на вьетнамском острове Фукуок.

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