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23 июля 2026 в 16:07

Ребенок принял магниты за конфеты и попал в реанимацию

В Приморье ребенок проглотил 16 магнитов из конструктора, приняв их за сладости

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Приморском крае семилетняя девочка попала в реанимацию после того, как наелась магнитов, перепутав их с конфетами, сообщили в пресс-службе Краевой детской клинической больницы №1. Ребенка госпитализировали с сильными болями в животе и рвотой, которые мучили девочку на протяжении четырех дней.

Рентгеновский снимок показал в кишечнике ребенка скопление металлических предметов, напоминавших по форме браслет. Хирурги провели пятичасовую операцию и извлекли 16 мелких магнитов. Инородные тела скрепили петли тонкой кишки в десяти местах, из-за нарушения кровоснабжения образовалось 12 перфораций. Медикам удалось разделить спаянные участки и ушить все разрывы. После вмешательства ребенок пять суток находился в реанимации, а всего провел в больнице 19 дней.

Ранее в Рязани врачи Областной детской клинической больницы имени Н. В. Дмитриевой извлекли из бронха 10-летнего мальчика пластмассовый свисток. Ребенок вдохнул его во время игры. Предмет попал в правый главный бронх — при дыхании был слышен характерный звук.

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магниты
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