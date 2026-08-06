ФСБ раскрыла детали готовившегося подростками теракта

Сотрудники ФСБ задержали в Приморском крае трех несовершеннолетних, которые следили за участниками СВО, информирует пресс-служба ведомства. Они также готовили теракт на объекте Росгвардии. Подростки занимались сбором информации о военнослужащих и их транспортными средствами.

Федеральной службой безопасности на территории Приморского края пресечена противоправная деятельность трех подростков, которые по заданию представителя террористической организации, запрещенной на территории России, планировали совершить террористический акт, — заявили в ФСБ.

Задержанные в Находке и Владивостоке подростки под руководством кураторов вели сбор информации о сотрудниках правоохранительных органов, участвовавших в СВО. В ходе следствия установлено, что несовершеннолетние искали укрытые участки вблизи подъездов для возможной закладки взрывчатки.

Следствие возбудило уголовные дела по фактам государственной измены и участия в террористической организации. В ходе обысков изъяты составные части для самодельных зажигательных средств. Все трое взяты под стражу, дали признательные показания и оказывают содействие следствию. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее мужчину задержали в Пермском крае за съемку объектов транспортной инфраструктуры и нефтеперерабатывающей промышленности с последующей передачей фотографий за рубеж. По версии следствия, подозреваемый выполнял задание спецслужб противника. Мужчина, как считают следователи, связался с иностранными спецслужбами через Telegram.