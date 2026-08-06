160-килограммовый брачный аферист похудел на 30 кг после волны хейта

Обманывавший женщин 160-килограммовый брачный аферист из Московской области резко похудел из-за сильного стресса, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, мужчина сбросил 30 килограммов всего за две недели. Он признался, что когда новости о нем начали появляться в соцсетях и в его адрес пошла волна негатива, он впал в депрессию.

Россиянин перестал есть, начал плохо спать и пережил гипертонический криз. При этом обвинения в мошенничестве мужчина отрицает. По его словам, всю историю якобы придумал покупатель авто, который настроил против него бывших возлюбленных. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Мужчина уверяет, что больше никому ничего не должен и полностью рассчитался со всеми пострадавшими, вернув им около 2 млн рублей. Его жертвы рассказали, что на последнем заседании суда едва узнали своего обольстителя. Нынешняя жена поддерживает мужа и уверена, что он ни в чем не виноват.

Ранее сообщалось, что в Москве перед судом предстанут семь участников аферы, заманивавших мужчин на подставные свидания. Девушки из преступной группы знакомились с жертвами в интернете и звали их на встречи. Клиентов приводили в конкретное заведение.