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06 августа 2026 в 11:37

Корейский автопроизводитель зарегистрировал свои бренды в России

Hyundai зарегистрировал шесть товарных знаков в России через Роспатент

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в России шесть товарных знаков, включая логотипы Hyundai и Hyundai Certified. Заявки были поданы в 2024–2025 годах, а в августе текущего года Роспатент принял положительное решение, следует из базы федеральной службы.

Теперь компания может продавать в России машины, мотоциклы, одежду, обувь, сумки. Кроме того, она получила право проводить проверку и сертификацию качества транспортных средств.

В конце 2023 года Hyundai продал свой завод в Санкт-Петербурге российской компании «Арт-Финанс». Сделка закрылась в начале 2024 года. При этом производитель сохранил право выкупить предприятие обратно в течение двух лет.

В июне появились слухи, что немецкий автоконцерн Volkswagen может прекратить свое существование. Большинство руководителей компании на условиях анонимности назвали критическим положение дел у автопроизводителя.

В июле сообщалось, что ⁠Volkswagen рассматривает сокращение штата примерно на 50 тыс. рабочих мест. Таким образом руководство концерна хотело уменьшить расходы компании.

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